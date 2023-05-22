Beşiktaşlı Gedson Fernandes: 'Hedefe yürüyeceğiz'
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Adana Demirspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Adana Demirspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Gedson yaptığı açıklamada, "Bu maçı kazanmak hedefimizdi. Hedefimizi gerçekleştirdik. Çok güzel bir galibiyet aldık. Çok iyi oynadık. Gol atmak mutluluk verici. Kollektif oynayarak kazanmak çok önemliydi." dedi.
Ayrıca, "Maça çok konsantre başlamadık aslında. Bu konsantrasyon kaybıyla kötü başladık. Şu farkındalığa vardık, kazanmaya ve 3 puana gelmiştik. Çok az maç kaldı. Hedefe yürüyeceğiz. İyi sonuç almak zorundaydık ve kazandık." ifadelerini kullandı.
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