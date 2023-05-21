2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Antalyaspor ile Başakşehir yenişemedi! Antalyaspor 0 - 0 Başakşehir (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

AA
Yayınlanma: 21.05.2023 - 21:25
Antalyaspor ile Başakşehir yenişemedi! Antalyaspor 0 - 0 Başakşehir (Maç sonucu)
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Mücadelede gol sesi çıkmazken karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, 53 puanla 5. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 38 puanla 13. sırada kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

49. dakikada Berkay Özcan'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kornere gönderdi.

51. dakikada Adnan Januzaj'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Wright'ın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere gönderdi.

61. dakikada Fredy'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

83. dakikada Larsson'un pasında ceza sahasında topla buluşan Nakajima'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.


Medipol Başakşehir antalyaspor Spor Toto Süper Lig

İlgili Haberler

Beşiktaş, Adana Demirspor'un serisini bitirdi! Adana Demirspor 1 - 4 Beşiktaş (Maç sonucu)

Beşiktaş, Adana Demirspor'un serisini bitirdi! Adana Demirspor 1 - 4 Beşiktaş (Maç sonucu)
Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor veda etti! Ümraniyespor 1 - 2 MKE Ankaragücü (Maç sonucu)

Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor veda etti! Ümraniyespor 1 - 2 MKE Ankaragücü (Maç sonucu)
Fatih Terim'den Arda Turan'a destek!

Fatih Terim'den Arda Turan'a destek!

En Çok Okunan Haberler