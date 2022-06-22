Başakşehir, Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, 2021 yılında takıma katılan Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır."
30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Başakşehir formasını giydiği 48 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Video Haberler
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış