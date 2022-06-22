Başakşehir, Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, 2021 yılında takıma katılan Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 17:11
Başakşehir, Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdı
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Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır."

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Başakşehir formasını giydiği 48 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti.


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