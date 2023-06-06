Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 06.06.2023 - 09:14

Güncelleme: 06.06.2023 - 09:14

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde Corendon Alanyaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Medipol Başakşehir deplasmanında kazanarak ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, ligde 35 maç sonunda 57 puanla 6. sırada bulunurken Medipol Başakşehir ise 59 puanla 5. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Deniz Dilmen, Şener, Wu, Touba, Caner, Serdar, Berkay, Özcan, Deniz Türüç, B.Aydoğmuş, Keny, Figueiredo.

Trabzonspor: Taha Tepe, Hüseyin, Eren, Larsen, T. Altıkardeş, Siopis, Visca, Bardhi, Abdülkadir, Umut, Trezeguet.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Bordo-mavili takımda Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas'ın sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic'e ise izin verildi.

Karadeniz ekibi, eksik oyuncular nedeniyle karşılaşmaya genç ve fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkacak.

İLK PEŞİNDELER

Trabzonspor, bu akşam Başakşehir'i yenmesi durumunda ilk kez üst üste 2 deplasman maçını kazanacak. Toplamda ise yineilk kez 4 maçlık galibiyet serisine ulaşacak. Nenad Bjelica geldikten sonra sancılı bir süreç geçirmesine rağmen toparlanan Karadeniz ekibinde, bugün kadroda sadece 5 yabancı oyuncu var.