Trabzonspor'dan, futbolu bırakan Marek Hamsik'e teşekkür plaketi

Futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak oyuncu Marek Hamsik'e Trabzonspor tarafından teşekkür plaketi verildi.

AA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 23:38
Trabzonspor'dan, futbolu bırakan Marek Hamsik'e teşekkür plaketi
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda takıma katılan futbolcuya, kariyerini sonlandırma kararının ardından Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından teşekkür plaketi sunulduğu belirtildi.

Kafkas, şampiyonluk hikayesinde Marek Hamsik ile birlikte olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Böyle efsane bir futbolcunun kariyerini formamız altında sonlandırma kararı alması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Biz bu ayrılığı bir veda olarak görmüyoruz. Başkanımız sayın Ertuğrul Doğan’ın şahsında, yönetim kurulu olarak Trabzonsporumuza verdiği emeklerden ötürü Marek Hamsik'e teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.


Ertuğrul Doğan marek hamsik veda

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