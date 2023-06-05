Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında

Süper Lig'de dev sezonun son haftasında maça çıkacak olan Trabzonspor, 6 Haziran Salı günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

AA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 11:42
Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında
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Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, 6 Haziran Salı günü Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

HEDEF LİGİ 5.SIRADA BİTİRMEK

Ligde Corendon Alanyaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Medipol Başakşehir deplasmanında kazanarak ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, ligde 35 maç sonunda 57 puanla 6. sırada bulunurken Medipol Başakşehir ise 59 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bordo-mavili takımda Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas'ın sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic'e ise izin verildi.

Karadeniz ekibi, eksik oyuncular nedeniyle karşılaşmaya genç ve fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkacak.


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