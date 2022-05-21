Kupa provasında kazanan Sivasspor oldu! Sivasspor 2-1 Kayserispor

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 18:33

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor, 21. dakikada Jorge Felix ile öne geçerken, ilk yarıda başka gol olmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Kayserispor, 56. dakikada Miguel Cardoso'nun golüyle skora dengeyi getirirken, maçta son sözü Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin 63. dakikada söyledi.

Bu sonucun ardından Sivasspor, sezonu 54 puanla bitirdi. Kayserispor, ligi 47 puanla tamamladı.

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.