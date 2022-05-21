Kupa provasında kazanan Sivasspor oldu! Sivasspor 2-1 Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Sivasspor ile Kayserispor, ligin son haftasında kozlarını paylaştı. Kazanan 2-1'lik skorla Sivasspor oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Sivasspor, 21. dakikada Jorge Felix ile öne geçerken, ilk yarıda başka gol olmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Kayserispor, 56. dakikada Miguel Cardoso'nun golüyle skora dengeyi getirirken, maçta son sözü Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin 63. dakikada söyledi.
Bu sonucun ardından Sivasspor, sezonu 54 puanla bitirdi. Kayserispor, ligi 47 puanla tamamladı.
İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
Video Haberler
- 'Her yer Taksim her yer direniş!'
- 'Bir parça et bile veremiyoruz'
- 'O ezik domatesi bile atmıyorlar artık'
- 'Beni idama bile götürseler...'
- Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
En Çok Okunan Haberler
-
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- 'Bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz'
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- Gülbin Tosun'dan kötü haber
- Suriye planı reddetti: 'Ucuz açıklama'
- Finlandiya'dan karşı hamle
- AKP'ye 'soğuk duş'
- 'O koltuktan ayrılmayabilecek güçte'
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım