Başakşehir transferi resmen açıkladı! 3 yıllık anlaşma...

Süper Lig ekibi Başakşehir, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo'yu renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 17:19
Başakşehir transferi resmen açıkladı! 3 yıllık anlaşma...
Abone Ol google-news

RAMS Başakşehir, Portekiz ekibi Paços de Ferreira'dan Matchoi Djalo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ADI ARSENAL İLE ANILIYORDU

Başakşehir'in yeni transferi ile daha önce Arsenal'ın da ilgilendiği belirtiliyordu. 

İlk resmi maçına 18 yaşında çıkan başarılı futbolcu, Portekiz'in umut vadeden genç yıldız adaylarından biri olarak görülüyor.

23 MAÇTA 8 GOLE KATKI

İngiliz basınında yer alan haberlerde Arsenal'ın Djalo'yu yakından izlediği ve büyük bir potansiyel olarak gördüğü yazılıyordu.

20 yaşındaki oyuncu Paços Ferreira ile bu sezon 23 maça çıktı ve 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.


Matchoi Djalo haberleri Başakşehir haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Arda Güler gol atmıştı: Celta Vigo'dan Rafael Benitez kararı!

Arda Güler gol atmıştı: Celta Vigo'dan Rafael Benitez kararı!
Kiralanacağı iddia edilmişti: Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Kiralanacağı iddia edilmişti: Real Madrid'den Arda Güler kararı!
İngiliz efsaneden Arda Güler'e övgü: 'Türkiye'nin umutlarını sırtında taşıyor'

İngiliz efsaneden Arda Güler'e övgü: 'Türkiye'nin umutlarını sırtında taşıyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şener Şen cenazede fotoğraf çekilmek isteyenlere tepki gösterdi

Şener Şen cenazede fotoğraf çekilmek isteyenlere tepki gösterdi
Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı
Son Dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Paradoks'

Son Dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Paradoks'
Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…

Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…
Eski hakemler değerlendirdi: İrfan Can Kahveci'nin pozisyonu penaltı mı?

Eski hakemler değerlendirdi: İrfan Can Kahveci'nin pozisyonu penaltı mı?
Manisa’da şok olay: Atatürk büstüne baltayla saldıran zanlı serbest bırakıldı

Manisa’da şok olay: Atatürk büstüne baltayla saldıran zanlı serbest bırakıldı
Union Saint-Gilloise maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Union Saint-Gilloise maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Bartın’da yürekleri ısıtan olay: Su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Bartın’da yürekleri ısıtan olay: Su kanalına düşen karaca kurtarıldı