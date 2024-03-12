Kiralanacağı iddia edilmişti: Real Madrid'den Arda Güler kararı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in milli futbolcu Arda Güler'in transferi hakkında son kararını verdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 13:57
Kiralanacağı iddia edilmişti: Real Madrid'den Arda Güler kararı!
Abone Ol google-news

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ve İspanyol devinde tüm kritik kararların merkezinde olan İcra Kurulu Başkanı Jose Angel Sanchez'in, Arda Güler'in kiralık olarak başka bir kulübe gitmeyeceği yönünde karar aldığı ileri sürüldü.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; oynadığı kısa sürelerde olumlu işler yapan ve yüksek antrenman performansına karşın yıldızlarla dolu kadroda süre bulmakta zorlanan Arda Güler için Florentino Perez ve kulübün 2 numarası Jose Angel Sanchez, 'kiralanmayacak' kararı aldı.

KARARI ANCELOTTI'YE BİLDİRDİLER

Türk yeteneğin Celta Vigo karşısında attığı güzel golle mutlu olan ikilinin, Arda Güler'in Real Madrid bünyesinde çok daha fazla gelişeceğine ve önümüzdeki süreçte daha fazla dakika bulabileceğine olan inançları nedeniyle böyle bir karar aldığı kaydedildi.

Arda Güler için 20 + 10 milyon Euro'luk bir yatırım yapan Perez ve Sanchez'in, milli oyuncunun önümüzdeki süreçte bir dünya yıldızı olacağına dair inançlarını da Ancelotti'ye aktardığı belirtildi.

Bu sezon 2 kez büyük sakatlık yaşayan Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 6 maçta 93 dakika süre aldı ve 1 gol attı.


arda güler haberleri real madrid haberleri transfer haberleri carlo ancelotti haberleri

İlgili Haberler

İngiliz efsaneden Arda Güler'e övgü: 'Türkiye'nin umutlarını sırtında taşıyor'

İngiliz efsaneden Arda Güler'e övgü: 'Türkiye'nin umutlarını sırtında taşıyor'
Kiralık gönderileceği iddia edilmişti: Arda Güler'den Real Madrid kararı!

Kiralık gönderileceği iddia edilmişti: Arda Güler'den Real Madrid kararı!
İlk golünü atmıştı: İspanya'da gündem Arda Güler!

İlk golünü atmıştı: İspanya'da gündem Arda Güler!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kiralık gönderileceği iddia edilmişti: Arda Güler'den Real Madrid kararı!

Kiralık gönderileceği iddia edilmişti: Arda Güler'den Real Madrid kararı!
İstanbul’da son anket ortaya çıktı… Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkı açıklandı!

İstanbul’da son anket ortaya çıktı… Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkı açıklandı!
Spor yazarları Fenerbahçe - Pendikspor maçını yorumladı: 'Bir futbol maçında 46 faul olmaz'

Spor yazarları Fenerbahçe - Pendikspor maçını yorumladı: 'Bir futbol maçında 46 faul olmaz'
Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!

Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!
Tatlıseverlerin favorisi: Şekerpare tarifi

Tatlıseverlerin favorisi: Şekerpare tarifi
Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip… Anastasia Pokreshchuk estetiklerini sıraladı

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip… Anastasia Pokreshchuk estetiklerini sıraladı
Alperen Şengün'den kötü haber: Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etti

Alperen Şengün'den kötü haber: Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etti
Dolar/TL’de yükselişini sürdürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL’de yükselişini sürdürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2024 döviz fiyatları