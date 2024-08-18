Başakşehir uzatmada güldü: Alanyaspor'un 3 puan hasreti devam etti!

Yayınlanma: 18.08.2024 - 21:57

Güncelleme: 18.08.2024 - 21:57

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ile Alanyaspor, karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 17. dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu gole 26. dakikada Sergio Cordova ile cevap verdi. Alanyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Jure Balkovec'in penaltıdan attığı golle devreyi 2-1 önde tamamladı.

3 PUAN UZATMADA GELDİ

Başakşehir'deJoao Figueiredo, 53. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. İstanbul temsilcisi, maçın 90. dakikasında Deniz Türüç ile durumu 3-2 yaptı. 90+5'te sahneye çıkan Serdar Güler ise Başakşehir'in sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, 4 puana yükseldi. Alanyaspor, 1 puanda kaldı.

Başakşehir, hafta arasında perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi bu nedenle ligde 3. hafta maç yapmayacak. Alanyaspor, ligin 3. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.