Joao Figueiredo'dan inanılmaz gol: Orta sahadan vurdu!

Brezilyalı oyuncu Joao Figueiredo, Başakşehir'in Alanyaspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta orta sahadan fileleri havalandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 21:44
Joao Figueiredo'dan inanılmaz gol: Orta sahadan vurdu!
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Süper Lig'de Başakşehir ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maç enfes bir gole sahne oldu.

Başakşehir karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılırken İstanbul temsilcisinde Joao Figueiredo, orta sahadan fileleri havalandırdı.

Figueiredo'nun golü için sosyal medyada, "Sezonun golü" yorumları yapıldı.


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