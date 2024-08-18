Joao Figueiredo'dan inanılmaz gol: Orta sahadan vurdu!

Yayınlanma: 18.08.2024 - 21:44

Güncelleme: 18.08.2024 - 21:44

Süper Lig'de Başakşehir ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maç enfes bir gole sahne oldu.

Başakşehir karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılırken İstanbul temsilcisinde Joao Figueiredo, orta sahadan fileleri havalandırdı.

Figueiredo'nun golü için sosyal medyada, "Sezonun golü" yorumları yapıldı.