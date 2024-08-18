Joao Figueiredo'dan inanılmaz gol: Orta sahadan vurdu!
Brezilyalı oyuncu Joao Figueiredo, Başakşehir'in Alanyaspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta orta sahadan fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de Başakşehir ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maç enfes bir gole sahne oldu.
Başakşehir karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılırken İstanbul temsilcisinde Joao Figueiredo, orta sahadan fileleri havalandırdı.
Figueiredo'nun golü için sosyal medyada, "Sezonun golü" yorumları yapıldı.
Joao Figueiredo’dan muhteşem gol ??pic.twitter.com/QxDGnjYNdV— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) August 18, 2024
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