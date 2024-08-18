Jose Mourinho, Mario Branco ile birlikte Başakşehir tribününde!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Başakşehir - Alanyaspor mücadelesini tribünden takip etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 21:03
Jose Mourinho, Mario Branco ile birlikte Başakşehir tribününde!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sürpriz bir hamle geldi.

Portekizli teknik direktör, Süper Lig'in ikinci haftasındaki Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

NOTLAR ALDI

Mourinho'nun maç esnasından notlar alması dikkat çekti.

Sarı-lacivertli takım, 30 Ağustos Cuma günü Alanyaspor'u Kadıköy'de konuk edecek.


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