Jose Mourinho, Mario Branco ile birlikte Başakşehir tribününde!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Başakşehir - Alanyaspor mücadelesini tribünden takip etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sürpriz bir hamle geldi.
Portekizli teknik direktör, Süper Lig'in ikinci haftasındaki Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.
NOTLAR ALDI
Mourinho'nun maç esnasından notlar alması dikkat çekti.
Sarı-lacivertli takım, 30 Ağustos Cuma günü Alanyaspor'u Kadıköy'de konuk edecek.
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