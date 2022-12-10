Başakşehir, Westerlo'yu geçmesini bildi!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Westerlo ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, Mardan Spor Kompleksi'ndeki 2 nolu sahada karşı karşıya geldi.
Belçika ekibi, müsabakanın 9. dakikasında Tuur Dierckx'in golüyle 1-0 öne geçti. Turuncu-lacivertli ekip, maçın 38. dakikasında Berkay Özcan, 40. dakikasında ise Mounir Chouiar'ın golleriyle devre arasına 2-1 önde girdi.
Devre arasında ve ikinci yarının devamında iki ekip de birçok oyuncu değişikliği yaptı. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında iki ekip de skor üretemezken, Medipol Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Westerlo'da Halil Akbunar ve Muhammed Gümüşkaya ikinci yarının başında oyuna dahil olurken, Sinan Bolat ve Ravil Tagir süre almadı.
Maçı Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ile teknik direktörler Aykut Kocaman ve Stjepan Tomas da izledi.
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