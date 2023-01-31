Başakşehir'de Bertrand Traore İngiltere'ye döndü
Süper Lig ekibi Başakşehir, Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
Başakşehir, Bertrand Traore'nin kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncunun Aston Villa'ya geri döndüğünü açıkladı.
12 MAÇTA 2 GOLÜ VAR
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'dan kiralanan Bertrand Traore'nin sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Burkina Fasolu oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
27 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.
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