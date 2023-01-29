İngiliz futbolcu Nathaniel Phillips'e Süper Lig kancası

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 18:15

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 18:15

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak gündeme Liverpool'dan Nathaniel Phillips geldi.

The Athletic'in haberine göre; Galatasaray, Liverpool'un stoperi Nathaniel Phillips'i kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın bu transfer için tüm formülleri devreye sokacağı belirtildi. Oyuncuyu ilk önce bonservisiyle almanın hesabını yapan sarı-kırmızılıların, ücrette anlaşamazsa bu kez kiralık teklifi yapacağı ileri sürüldü.

Nathaniel Phillips

GALATASARAY'I İSTİYOR

Başarılı oyuncunun adı geçen yaz Benfica, Bournemouth ve Burnley ile geçiyordu. Habere göre, İngiliz oyuncunun Galatasaray'a transfer olmak istemesi sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor.

Liverpool'un 25 yaşındaki stoper için 10 milyon Euro talep ettiği belirtilirken Galatasaray'ın bu sayıyı yüksek bulduğu ifade edildi.

Nathaniel Phillips, Liverpool ile 29 maça çıktı. 1 gol ve 1 asist yaptı.