Başakşehir'de Danijel Aleksic ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de Danijel Aleksic ile yollar ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 22:55
Başakşehir'de Danijel Aleksic ile yollar ayrıldı!
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Başakşehir Kulübü, Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019'dan bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda, Avrupa kupalarında ve birçok başarımızda önemli katkıları bulunan Danijel Aleksic ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Danijel Aleksic'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir formasıyla 182 maça çıkıp 37 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı.

Aleksic, RAMS Başakşehir'in bu sezon UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita ile karşılaştığı iki maçta da sonradan oyuna dahil olarak görev yapmıştı.


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