Başakşehir'de, Emre Belözoğlu sonrası ilk transfer Tolgay Arslan

Başakşehir, takımın başına Emre Belözoğlu'nu geçirdikten sonra ilk transfer hamlesini yaptı. İddiaya göre Başakşehir Tolgay Arslan ile 2.5 senelik anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2021 Cuma, 18:30
Başakşehir'de, Emre Belözoğlu sonrası ilk transfer Tolgay Arslan
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Başakşehir, teknik direktör olarak takımın başına Emre Belözoğlu'nun geçmesinin ardından ocak ayı transfer dönemi için ilk hamlesini yaptı.

Ajansspor'un haberine göre, Başakşehir Tolgay Arslan ile 2.5 senelik anlaştı.

Daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe forması da giyen Arslan, son olarak İtalya Seria A ekiplerinden Udinese forması giyiyor.


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