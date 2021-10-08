Başakşehir'de, Emre Belözoğlu sonrası ilk transfer Tolgay Arslan

08 Ekim 2021 Cuma, 18:30

Başakşehir, teknik direktör olarak takımın başına Emre Belözoğlu'nun geçmesinin ardından ocak ayı transfer dönemi için ilk hamlesini yaptı.

Ajansspor'un haberine göre, Başakşehir Tolgay Arslan ile 2.5 senelik anlaştı.



Daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe forması da giyen Arslan, son olarak İtalya Seria A ekiplerinden Udinese forması giyiyor.