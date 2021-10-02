Son dakika... Başakşehir'de Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı
Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.
Süper Lig'in 8'inci haftasında dün VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada istifasını yönetime sunacağını açıklamıştı. Bugün Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.
"BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUĞUMUZ AYKUT KOCAMAN'A TEŞEKKÜR EDİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig’in 8'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilmiştir. Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti. Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman’a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir ile bu sezon ligde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti.
KAMUOYUNA DUYURU |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 2, 2021
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