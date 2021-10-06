Başakşehirli Okaka açıklamalarda bulundu

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 19:18
<p>Başakşehir'in İtalyan oyuncusu Stefano Okaka, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. İşte röportajında Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Mario Balotelli'den de bahseden Okaka'nın açıklamlarından satır başları....</p>

Başakşehir'in İtalyan oyuncusu Stefano Okaka, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. İşte röportajında Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Mario Balotelli'den de bahseden Okaka'nın açıklamlarından satır başları....

<p>"Transfer süreci çok iyi, çok profesyonel geçti. Takıma yaklaşık 1 ay önce katıldım. Oynamaya başladığım süre içerisinde de gol yollarında etkili işler çıkardığımı düşünüyorum. Bu süreci en az hasarla atlatmak adına benim için çok olumluydu."</p>

"Transfer süreci çok iyi, çok profesyonel geçti. Takıma yaklaşık 1 ay önce katıldım. Oynamaya başladığım süre içerisinde de gol yollarında etkili işler çıkardığımı düşünüyorum. Bu süreci en az hasarla atlatmak adına benim için çok olumluydu."

<p>"Öncelikle sayın Fatih Terim ile başlamak istiyorum. Kendisi Türkiye'de efsane bir antrenör. Türkiye'yi ve Türk antrenörlüğünü İtalya'da çok iyi temsil etti. Kendisi beni uzun yıllar takip etti, Galatasaray'a da transfer etme isteği vardı ancak bu gerçekleşmedi. Bilindiği gibi şu anda Başakşehir forması giyiyorum. Benim için ismimin geçmesi onur verici. Terim, çok üst düzey bir antrenör."</p>

"Öncelikle sayın Fatih Terim ile başlamak istiyorum. Kendisi Türkiye'de efsane bir antrenör. Türkiye'yi ve Türk antrenörlüğünü İtalya'da çok iyi temsil etti. Kendisi beni uzun yıllar takip etti, Galatasaray'a da transfer etme isteği vardı ancak bu gerçekleşmedi. Bilindiği gibi şu anda Başakşehir forması giyiyorum. Benim için ismimin geçmesi onur verici. Terim, çok üst düzey bir antrenör."

<p>"Emre Belözoğlu, henüz 2-3 gün geçmesine rağmen çok muazzam bir mentalite aşıladı bize. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu efsane bir isim olarak adlandırabilirim. O Inter'de oynadığı zamanlar ben gençtim ve ona hayran kalıyordum."<br></p>

"Emre Belözoğlu, henüz 2-3 gün geçmesine rağmen çok muazzam bir mentalite aşıladı bize. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu efsane bir isim olarak adlandırabilirim. O Inter'de oynadığı zamanlar ben gençtim ve ona hayran kalıyordum."

<p>"Onun yaşındaki bir insan için böyle bir performans göstermesi muazzam bir iş. Dünya futbolunda çok iyi işler çıkarmış bir isim. Bu şekilde devam etmesi de onun için en büyük arzularımdan bir tanesi"</p>

"Onun yaşındaki bir insan için böyle bir performans göstermesi muazzam bir iş. Dünya futbolunda çok iyi işler çıkarmış bir isim. Bu şekilde devam etmesi de onun için en büyük arzularımdan bir tanesi"

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