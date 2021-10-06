Başakşehirli Okaka açıklamalarda bulundu

"Öncelikle sayın Fatih Terim ile başlamak istiyorum. Kendisi Türkiye'de efsane bir antrenör. Türkiye'yi ve Türk antrenörlüğünü İtalya'da çok iyi temsil etti. Kendisi beni uzun yıllar takip etti, Galatasaray'a da transfer etme isteği vardı ancak bu gerçekleşmedi. Bilindiği gibi şu anda Başakşehir forması giyiyorum. Benim için ismimin geçmesi onur verici. Terim, çok üst düzey bir antrenör."