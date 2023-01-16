Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Başakşehir, 33 yaşındaki futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık gerçekleşti.
İstanbul ekibi, daha önce kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım ile yolların ayrıldığını açıkladı.
ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU
İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Hasan Ali Kaldırım'ın adı Galatasaray ile anılmıştı.
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