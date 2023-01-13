Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i sahasında ağırlayacak.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Bruno Peres ise kadroda yer alabilecek.
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