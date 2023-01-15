Başakşehirli futbolcu Youssouf Ndayishimiye'ye Fransız kancası
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'in Başakşehirli futbolcu Youssouf Ndayishimiye için transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.
Ligue 1 ekibi Nice, Medipol Başakşehir'in Burundili yıldızı Youssouf Ndayishimiye için teklif yaptı.
Fransız Foot Mercato'da yer alan habere göre; Nice, Ndayishimiye için Medipol Başakşehir'e 8 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Başakşehir'in bu ilk teklifi reddettiği kaydedildi. Haberde Nice'in, daha sonra teklifini 1 milyon Euro artırarak 9'a çıkardığı Başakşehir'in ise bu ikinci teklif sonrası 12 milyon Euro istediği belirtildi.
Youssouf Ndayishimiye
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK İDDİASI
Görüşmeleri Nice adına sportif direktör Florent Ghisolfi'nin yaptığı ve Burundili oyuncunun transferini önümüzdeki birkaç gün içerisinde tamamlamayı umduğu ileri sürüldü.
Aigle Noir altyapısından 45 bin Euro karşılığında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Ndayishimiye, Şubat 2021'de 2.15 milyon Euro ve satıştan yüzde 20 pay karşılığı Başakşehir'e transfer olmuştu.
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