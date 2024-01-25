Başakşehir'den Selahattin Baki açıklaması: 'Şampiyonluk streslerine bağlıyoruz'

Yayınlanma: 25.01.2024 - 09:45

Güncelleme: 25.01.2024 - 09:45

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi.

Maçın ardından Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Başakşehir oyuncusu Deniz Türüç için, "Üzülerek söylüyorum, bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türüç eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Şimdilik yazıklar olsun diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir" ifadelerini kullandı.

Başakşehir, resmi X hesabından Selahattin Baki'ye yanıt verdi.

BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI

"Bugün Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşma sonrasında rakip kulübün bir yöneticisinin futbolcumuz Deniz Türüç'ü, yaşanan gerginliklerin başrolü olarak nitelendirerek Fenerbahçe düşmanlığı yaptığını iddia etmesini şaşkınlıkla takip ettik.

Şampiyonluk yarışında birçok kez yer almış ve 2020 yılında da şampiyon olmuş bir kulüp tecrübesine dayanarak, rakip takımın yöneticisinin böyle bir tutum sergilemesini yaşamış oldukları şampiyonluk mücadelesi streslerine bağlıyoruz.

Futbolcumuz Deniz Türüç, sahada her zaman olduğu gibi, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nün Avrupa kupalarına katılma geleneğini sürdürmek için sahada özveri ile yer almıştır. Oyuncumuz, tüm futbolcularımız gibi rakip fark etmeksizin sahada terinin son damlasına kadar mücadele etmiştir.

Herhangi bir futbol paydaşının kamuoyunda ve sosyal medyada hedef haline getirilmesinin Türk futboluna hiçbir katma değeri olmadığını düşünüyoruz. RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, her zaman futbolun güzelliklerinin tarafında yer alacaktır."