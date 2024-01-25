Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fenerbahçe'nin kazanmasındaki en büyük etki...'

Yayınlanma: 25.01.2024 - 09:29

Güncelleme: 25.01.2024 - 10:22

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Mücadelenin ilk yarı özeti; F.Bahçe rakip ceza alanına 30, Başakşehir 3 kez girmiş. Kaleci Volkan’ın kurtarışlarını sayamadım. Kapanan savunmalara karşı gol atmak zordur. Ama bunu çözmek hocayla alakalı. Maçın genelinin F.Bahçe forvetiyle Volkan Babacan arasında geçtiğini söyleyeyim. 90. dakikada hakemin penaltı kararıyla Batshuayi’den altın vuruş geldi. F.Bahçeliler bu karşılaşmayı bu 3 puanı belleklerinde tutsun derim." (Cumhuriyet)

"KİLİDİ UZAKTAN BİR ŞUT ÇÖZDÜ"

Uğur Meleke: "Konya ve İstanbul maçlarında ikinci devrenin başında 5’i bulan Fenerbahçe, son 3 müsabakadır (Gaziantep, Samsun ve Başakşehir önünde) son bölüme beraberliği bozma çabasıyla giriyor. Antep’i İrfan Can çözdü. Samsun karşısında öndeki 4 adamın birden oyundan çıkmasıyla 2 puan kaybettiler. Dünün kırılma noktasıysa bence uzaktan şutlardı. Başakşehir bu sezon ceza alanı dışından 7 gol yemiş. Ligin uzaktan en fazla gol yiyen takımlarından biri. Fenerbahçe dün 90’a kadar çok zorlandı Volkan’ı geçmekte. Szymanski’nin ceza alanı dışından denemesiyle kazandığı penaltıyla kazandılar 3 puanı." (Hürriyet)

Ercan Güven: "Fenerbahçe maçın son dakikasında bir penaltı aldı ve 9 kişi kaldı ev sahibi. Volkan’ın kurtaramadığı tek şut Batshuayi’nin penaltısıydı. Ardından kör talih fazla mesai yapıp Dzeko’nun bir şutu direkten dönse de kabus bitti. Fenerbahçe şeytanın bacağını mı kırdı, maçı mı kazandı belli değil. Lakin son iki doksanın derin izleri bir süre daha titretecektir Fenerbahçe’yi. “Ya tekrarlanırsa”!" (Milliyet)

"FENERBAHÇE'NİN OYUNU BU OLMAMALI"

İlker Yağcıoğlu: "Son vuruşlardaki hatalar ve kaleci Volkan'ın iyi oyunu Fenerbahçe'nin istediği golü bulmasını engelledi. Geçen hafta yaptığı 3 değişiklikle tepkileri çeken İsmail hoca, bu maçta da değişikliklerde geç kaldı. Özellikle Emre Mor'u oyuna sokmakta 85 dakika beklemesi hataydı. 9 kişiyle savunma yapan rakibe karşı dribling yapıp, adam eksiltecek oyuncalara gerek varken Emre'yi bu kadar kenarda tutması olmadı. Sonuçta 10 kişi kalmış bir rakibe karşı maçı son dakika penaltı golüyle kazanıyorsanız, eleştireler de olacaktır. F.Bahçe, Samsun maçından sonra Başakşehir maçında da puan kaybetseydi sorunlar daha da büyüyecekti. 3 puan geldi ama bu maç iyi bir ders olmalı." (Takvim)

Oktay Derelioğlu: "Şampiyonluğa oynayan, Fenerbahçe gibi kadrosu olan bir takımın oyunu bu olmamalı. Sarı- Lacivertliler ikinci yarıda oyuna hakim gibi gözükse de üretkenlik bakımından çok etkisizdi. Fenerbahçe, çok zorlandığı bence şansa bulduğu bir penaltıyla kazanmasını bildi. Özellikle ikinci yarıya baktığımızda üretmeyen ve ceza sahası içinde final paslarında beceriksiz olan bir Fenerbahçe vardı. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen son dakikalardaki şans penaltısıyla sonuca gitti." (Takvim)

"PENALTI JOKERİ"

Erman Toroğlu: "Böylesine gergin bir maçta hakemin kararları kötü değildi. En beğendiğim olayı da uzun zaman sonra gördüğüm yanlış yerden atılan tacı doğru yerden attırdı. Hem de diğer balta hakem arkadaşlarının yapmadığını yaptı! Balta hakem arkadaşları "Oradan atma buradan at" diyorlardı, tekrar aynı takıma attırıyordu. Bu doğrusunu yaptı ve tacı rakip takıma verdi. Demek ki saat 24 saatte iki kez doğruyu gösteriyor! Güzel bir maç oldu. Son dakikalardaki itirazlar, tartışmalar, havada uçuşan kartlar olmasa daha da iyi olacaktı. Herhalde G.Saray ve F.Bahçe'nin, bundan sonra oynayacağı maçların çoğu böyle geçecek." (Sabah)

Ahmet Çakar: "Fenerbahçe'nin performansına söylenecek bir şey yok. İkinci yarıda da İsmail Kartal, Samsunspor maçında yaptığı hatayı yapmadı. Hem Batshuayi'yi hem Dzeko'yu çift forvet oynatıp golü bulmaya çalıştı. Fakat nasip son dakikaymış. Bir penaltı… 'İçeride mi-dışarıda mı' tartışması yapılabilir. Bence içeride ama penaltı mı değil mi, çok tartışılır. Her ne kadar Başakşehirli oyuncu dirseğini kaldırarak hacmini genişletmeye çalışsa da vurulan top, sağ pazusuna ve dirseğine geliyor. Ben olsam penaltıyı verir miyim diye düşündüm, vermem. Aynı penaltıyı Başakşehir yakalasa, son dakikada hakem verir miydi? Yüzde 100 eminim vermez ya da veremezdi. Ama baktığımızda Fenerbahçe yine sanki penaltı jokerini kullanıp yoluna devam ediyor gibi görünüyor." (Sabah)

"AKILLAR SAMSUNSPOR'DA KALMIŞ"

Ercan Taner: "Kanat ortaları, şut girişimleri, duvar pasları... Gol atmak için bütün ihtimalleri denedi Fenerbahçe. Gelelim Batshuayi’nin penaltı beklediği pozisyona. İtme var gibiydi. O zamanda penaltı olması lazım. Şampiyonluk stresi kendini göstermeye başlamış Fenerbahçe’de. Son dakikalarda ne olursa olsun gol atalım paniği ile şutlar dağlara taşlara gitmeye başlamıştı. Berabere giden maç biterken penaltı kazanmak altın madeni bulmak gibidir. Batshuayi’nin penaltı golü bütün sıkıntıları bitirmişti." (Sözcü)

Tugay Kerimoğlu: "Fenerbahçe'nin 90+4'te gelen galibiyet golü panik oyunu olduğunu gösterir. Fenerbahçe'nin golü bu kadar geç bulmasının sebebi oyuncuların kafasının Samsunspor maçında kalmış olması. Fenerbahçe'nin karnesi 1-0'larda genellikle kötü ama 3 puanı alıyorsanız iş tamamdır."

"ARTIK DAHA FAZLA RİSK ALMALI"

Mehmet Özdilek: "Son vuruşlarda panik yapmamak önemli ama Fenerbahçeli oyuncuların bu kadar deneyimli olmasına rağmen hep bir heyecan vardı. Szymanski'nin geçmiş haftalara nazaran performansında ciddi bir düşüş var. Bu durum Fenerbahçe'yi çok etkiliyor. Orta sahada Fred'in olmayışı cidden çok fark ediyor. İsmail ile Krunic aynı tip oyuncular. İsmail, Fred'in yaptığı gibi aralara paslar atmaya çalıştı ama fazla başarılı olmadı. İsmail bir Fred değil yani. Fenerbahçe'nin kazanmasındaki en büyük etki Ferdi'nin sürekli isyan edişi atağa çıkması takımı hareketlendirmesiydi."

Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe'nin kadrosu çok tecrübeli ancak ligin son anlarına gelinmesiyle birlikte uzun süredir yaşanamayan şampiyonluk takımda bir şuursuzluk yaratıyor. İsmail Kartal'ın artık daha fazla risk alması gerekiyor. Şampiyonluk yarışında risk alınmalı. Bu gelen gol İsmail Kartal'ı fazlasıyla rahatlattı. İsmail Kartal ve oyuncu grubunun üstünde çok fazla stres var buna bir çözüm bulunmalı."