Eski hakemler Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?

Yayınlanma: 25.01.2024 - 09:42

Güncelleme: 25.01.2024 - 09:42

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Eski hakemler müsabakasdaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

- 44. dakikada Figueiredo'ya gösterilen ikinci sarı kart ve kırmızı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Karta hiçbir şüphe yok. Serdar Aziz çok uzun yıllardır kısa bir tekmelik kullanıyor. Sağlığı için çok tehlikeli. Bu tekmelik, oyun kuralları gereği dize kadar olan bölgeye güvenlik sağlıyor mu, değil. Figueiredo'nun gelişi, atılmak istercesine, tabanı göstermiş. Hakem direkt kırmızı kart gösterse de saygı duyarım. Sarı kartı varken bu hamleyle giriyor."

Bahattin Duran: "Sarı kart çok net. Sürterek aşağı doğru indirmiş. İkinci sarı kart doğru."

Deniz Çoban: "Hakemin kararı doğru."

"PENALTI VAR MI?"

- 74. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Ba ayağını açıyor. Sonrasında dengesini kaybedip düşerken sol elini yere koyuyor. Pozisyon almak için ayağını Batshuayi'nin önüne koydu Ba, riskli bir hareket yaptı. Penaltı verilmesi için yeterli bir hamle değil. Riskli bir hamle ama penaltı için yeterli değil. Bir de topun elle buluşması var. Dengesi kaybolan Ba, elini yere koyuyor. Bu el, destek eli. Top destek eline geldi. Elden dolayı oyunun devam etmesi de doğru. Hakem kararı doğru.

Bülent Yıldırım: "Dengesi bozulan oyuncunun destek eline topun gelmesi penaltı değil. Ba, formayı güzel sündürse, uzattığı ayak Batshuayi'nin ayağına bassa, çevirip düşürse penaltıdan bahsedebiliriz. Bunun normal sınırlarda, zorlayıcı ancak hakem gibi değerlendirdiğim devam etmesi gereken pozisyon. Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "İkili mücadele, penaltı yok. Başakşehirli oyuncunun ayağı kaydı ve top destek eline geldi. Doğal aksiyonun sonucu. Kimse ellerini arkadan bağlayarak yere düşmez."

Fırat Aydınus: "74. dakikada Batshuayi'nin yerde kaldığı pozisyonda Ba ile Batshuayi omuz omuza mücadele ederken Ba'nın ayağı kayıyor ve destek eli olduğu için penaltı olmaz. Faul olarak düşünülürse de ikili mücadeleden devam kararı çıkar."

Bünyamin Gezer: "İkili mücadelede oluşan kontaklardan dolayı bir düşme yaşanıyor. İki oyuncu da dengesini kaybediyor. Düştükten sonra da top eline gelmesin diye çekiyor elini. Burada penaltı falan olmaz."

"PENALTI KARARI DOĞRU MU?"

- 90. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Bizim stoperlerimizde bu hastalık var. Gelince penaltı olur diyoruz. Kolu genişletti. Pozisyon içerisde. Net bir genişletme. Doğru bir penaltı. Tartışılacak hiçbir şey yok."

Deniz Çoban: "Pozisyon içeride şüphe yok. Kural vücudunu genişletmesi, kolunu topun önüne koymasını yeterli görüyor."

Bahattin Duran: "Onur Ergün'ün eli ve kolu doğal konumda değil. Dirseğini vücuduna yapıştırarak gitse ve dönse farklı. Dirseğinizi açınca, buraya gelirse top bu artık ihlal. Abdulkadir pozisyonu biraz geç çalmış."

Erman Toroğlu: "Net penaltı. Bunun yorumu yok."

Fırat Aydınus: "Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda Başakşehirli Onur vücudunu genişletirken elle topa müdahale ettiği için penaltı kararı kesinlikle doğru."