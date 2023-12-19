Başakşehir'den üst üste ikinci galibiyet: 3 puanı 3 golle aldılar!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 19:03

Güncelleme: 19.12.2023 - 19:03

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45 ve 51. dakikalarda penaltıdan Krzysztof Piatek ve 62. dakikada Dimitrios Pelkas attı. Sivasspor'un tek golü 26. dakikada Samu Saiz'dan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti ve 18 puana yükseldi. Sivasspor da 18 puanda kaldı.

Başakşehir, ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.