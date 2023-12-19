Başakşehir'den hakemlere çiçek!

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Başakşehir - Sivasspor maçı öncesinde karşılaşmanın hakemlerine çiçek verildi.

AA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:44
Başakşehir'den hakemlere çiçek!
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından ertelenen Süper Lig maçları 19 Aralık Salı yeniden başladı.

Mücadele öncesinde gerçekleştirilen seremoni sonrasında Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli ile üzerlerinde 'Saygı' yazan tişörtlerle hakemlerin yanına gelen çocuklar; hakemler Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut ve Fatih Tokail'e çiçek vererek şans diledi.


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