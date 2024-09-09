Başakşehir'e Hollandalı sol bek: Ajax ile görüşmeler başladı!
Sol beke takviye yapmak isteyen Başakşehir'in, Ajax'ın 24 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Owen Wijndal ile ilgilendiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig takımı RAMS Başakşehir'in Ajax'ın sol beki Owen Wijndal'ı gündemine aldığı ileri sürüldü..
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Başakşehir, Hollanda kulübüyle Wijndal'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Turuncu lacivertlilerin 24 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.
BONSERVİSİNE 10 MİLYON EURO ÖDENDİ
Alkmaar altyapısından yetişen Owen Wijndal, 2022 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.
1 sezon Hollanda devinde forma giydikten sonra geçen sezonu Belçika'nın Royal Antwerp takımında kiralık geçiren Wijndal, 40 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
Hollandalı sol bekin 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu ve 32 maç oynadığı Ajax'ta ise 6 asisti bulunuyor.
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