Başakşehir'e tek gol yetti: 2 maçlık hasretine son verdi!

Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Başakşehir'e tek gol yetti: 2 maçlık hasretine son verdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 23:55

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Deniz Türüç attı.

2 HAFTALIK HASRETİ SONA ERDİ

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde iki maçın ardından 3 puan aldı. Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 36 puana yükseldi. Sivasspor, 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.


Etiketler: #Deniz Türüç #Başakşehir #Sivasspor

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