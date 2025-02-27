Başakşehir, kupadan kart sayısıyla elendi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 21:08

Güncelleme: 27.02.2025 - 21:08

Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Başakşehir'i konuk etti. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 sona erdi. Bu beraberliğin ardından iki takım da kupaya veda etti.

Eyüpspor, C Grubu'nu 4 puanla 4. sırada bitirdi. Başakşehir ise 5. puanlı Galatasaray ile aynı puanda olmasına rağmen disiplin puanı daha fazla olduğu için elendi.

Oynadıkları 3 maç sonucunda aynı puan, genel averaj, gol ve galibiyet sayılarına ulaşan Galatasaray ile Başakşehir'den daha az disiplin puanına sahip olan sarı kırmızılılar çeyrek finale yükseldi.

Görülen her kırmızı karta 3, sarı karta ise 1 puanın verildiği statüye göre Başakşehir 10, Galatasaray ise 7 disiplin puanına sahip. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynadıkları 3 maçta Başakşehir'in 7 sarı, 1 kırmızı kartı, Galatasaray'ın ise 7 sarı kart bulunuyor.