Başakşehir’in anlaşmaya vardığı Bertrand Traore, İstanbul’da
Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore, İstanbul'a geldi.
Medipol Başakşehir'in Aston Villa'dan yeni transferi Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore İstanbul'a geldi. İstanbul ekibinin bu transfer için 250 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.
Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Traore, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce takımla tanışmak istiyorum. Başakşehir, benim adıma çok net bir tercih. Beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vaktim oldu. Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önceden de Başakşehir'i tanıyordum. Emre Belözoğlu'nu tanıyordum, burada oynamış oyuncuları tanıyordum. Eddie Newton'ı çok küçük yaştan beri tanıyorum. Onunla konuştuk ve kulüple ilgili güzel şeyler söyledi. Emmanuel Adebayor ile de konuştum" dedi.
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