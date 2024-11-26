Başakşehir'in rakibine hava muhalefeti engeli!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 4. haftasında İstanbul'da temsilcimiz Başakşehir ile karşılaşacak Petrocub'ın ülkemize gelişi ertelendi.

Başakşehir'in rakibine hava muhalefeti engeli!
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AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 16:55

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında çarşamba günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak Moldova ekibi Petrocub'ın hava şartları nedeniyle gece yarısı 01.00'de İstanbul'a geleceği duyuruldu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Petrocub kafilesini İstanbul'a getirecek uçağın hava muhalefeti gerekçesiyle planlanan zamanda kalkamadığı bildirildi. Uçağın gece yarısı 01.00'de İstanbul'da olmasının beklendiği belirtildi.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Petrocub'ın İstanbul'a varış saatindeki rötar sebebiyle teknik direktör ve bir futbolcunun katılması gereken basın toplantısının da düzenlenemeyeceği ifade edildi.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında yarın Petrocub takımıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.30'da karşılaşacak.


Etiketler: #Başakşehir #Petrocub #uefa avrupa konferans ligi

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