Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş maçını kaleme aldı: 'Kazanmak için hiçbir şey yapmadı'
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
"DENK MÜCADELEDE "
Adnan Dinçer: "Oyuna hızlı giren Beşiktaş sahada görüntüsü ile kendisine cevap veren Başakşehir karşısında üstünlük kuramadı. Orta alanda Rafa Silva, Joao Mario ve Gedson Fernandes’in gayretleri ilk yarı için yeterli olmadı. Sahadaki önemli değişikliklerden biri olan defansta Paulista’nın görev alması Beşiktaş için kazanç gibi görülse de Muçi sol kanatta zaman zaman kaleyi yokladı. Müsait orta sahada Beşiktaş adına savunmaya dönük oynarken sırıtmadı. Ama her iki takımın da oynadığı futbol ile Avrupa Ligi’ndeki yorgunluklarının belirtileri vardı.
Galatasaray’ın Samsunspor galibiyeti her iki takımı etkilemiş gibi görünse de Avrupa’da söylenecek sözleri için beklentilerimizin ötesinde fizik ve taktik güç göremedik.
Giovanni van Bronckhorst’un yeni oluştumaya çalıştığı takımın zamana ve yönetim desteğine ihtiyacı olduğu görülüyor. Son olarak teknik direktörler ve kulüp yöneticilerine tavsiyem; taraftarlar sizlerden “al gülüm ver gülüm” futbolu değil agresif ve mücadele bekliyor. Bunu gerçekleştirmek için tempoyu ve dünya futbolunu takip etmeniz lazım!" (Cumhuriyet)
"KANATSIZ KARTAL BU KADAR"
Ali Ece: "İkinci yarıda Giovanni hoca Semih’i çıkartıp 4-6-0 denedi ancak Rafa dışında kimse çalım atıp rakip geçemediği için Beşiktaş pozisyon zenginliği yaratamadı. 4-3-3 veya 4-2-3- 1 ile devam edilecekse Berardi tipi kilit açan kanat forvet şart. Böyle kanat forvetsiz oynamak yerine de sağda Rashica solda Masuaku birer kanat bekli 3-5-2 denemesi belki 4-6-0’dan daha az verimsiz netice verebilir." (Fanatik)
"KAZANMAK İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMADI"
Güntekin Onay: "Beşiktaş, oyunun son bölümü hariç kazanmak için hiçbir şey yapmadığı bir maç oynadı Başakşehir karşısında. Sahaya çıkarken lider Galatasaray’ın 11 puan gerisinde olduklarını herhalde siyah beyazlı futbolculara hiç kimse söylemedi!
Semih Kılıçsoy’un santrfor pozisyonunda hiç etkili olamadığını gördük. Ne pozisyona girebildi ne de top taşıdı. Semih’in yardımlaşma, doğru pas açısına gelme konusunda ciddi eksikleri var.
Beşiktaş, dün Başakşehir’i zorlayamadı bile. Ayrıca açık söyleyelim, bu takım deplasmanda kolay kolay maç kazanamaz, oyuncu karakteri bu ligde deplasmanda maç kazanacak karaktere ve öz güvene sahip bir grup değil." (Hürriyet)
"YAVAŞ, AĞIR VE ZEVKSİZ"
Attila Gökçe: "Oldukça yavaş, sanki sabah yürüyüşüne çıkmış orta yaşlılar örneği koşar gibi yaparak başladılar maça. Top kayıpları, faüller, yerini bulmayan paslarla oluşan aldatıcı atak fırsatları maçı maç yapmaya yetmedi.
Beşiktaşlı futbolcularda Malmö maçını kazanarak UEFA’da 18. sıraya yükselmenin moral rahatlığı olabilir. Ancak bunun bir rehavete dönüşmesi kabul edilemez. Dönüşmedi de zaten. Durarak da olsa son dakikalarda daha atak tablolar sergilediler ama golü bulamadılar. Beşiktaş savunması sağlam dururken, orta alanda Gedson ve Al Musrati, forvette Rafa Silva, Muçi ve Joao Mario, Rafa Silva ve Muçi… Santrforda da Semih yetersizdi. Aynı olumsuzluğu Başakşehirli kardeşlerde de gördüm." (Milliyet)
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