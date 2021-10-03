Emre Belözoğlu Başakşehir'in yeni teknik direktörü oldu!
Başakşehir, Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.
Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının ardından yönetim, Emre Belözoğlu göreve getirildi.
Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
KAMUOYUNA DUYURU | pic.twitter.com/HPJG4DMGmp— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 3, 2021
Rıdvan Dilmen de resmi açıklamadan hemen önce, "Emre Belözoğlu'na Başakşehir'de başarılar dilerim. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
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