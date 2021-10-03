Rıdvan Dilmen Başakşehir'in teknik direktörünü açıkladı

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından bir tweet atarak Başakşehir'in yeni teknik direktörünün Emre Belözoğlu olduğunu iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar, 16:15
Rıdvan Dilmen Başakşehir'in teknik direktörünü açıkladı
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Süper Lig'de şampiyon olduğu sezondan sonra kötü bir gidişat sergileyen Başakşehir, Okan Buruk'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'ı getirmişti. Geçen sezonun şubat ayında takımın başına gelen Kocaman, Başakşehir'in son oynadığı ve 3-1 kaybettiği Karagümrük maçı sonrasında istifa etti. Bu göreve Emre Belözoğlu'nun geleceği öne sürüldü.

EMRE BELÖZOĞLU İDDİASI

Bu ayrılık sonrasında Başakşehir için gündeme Emre Belözoğlu ve Okan Buruk gelmişti. Konuyla ilgili usta yorumcu Rıdvan Dilmen, twitter hesabından bir tweet atarak Başakşehir'in yeni teknik direktörünün Emre Belözoğlu olduğunu iddia etti. 

Dilmen,"Emre Belezoğlu’na Medipol Başakşehir’de başarılar dilerim. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı. 


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