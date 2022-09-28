Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ameliyat olacak!

28 Eylül 2022 Çarşamba, 20:06

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, VOLE YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, Mesut Özil için, "Mesut, dünya futbolunda herhalde en kariyerli Türk oyuncu, 1-2 tanesinden biri. Belki en başta gelen biri. Arsenal, Real Madrid, Alman Milli Takım, muazzam bir kariyer. Mesut'un burada forma giymesi büyük bir mutluluk. Başakşehir ailesi çok böyle güçlü isimler ağırladı. Ben Mesut'un burada inanılmaz başarılı bir süreç yaşayacağına inandım ve inanmaya devam ediyorum" dedi.

FORMA ŞANSI BULAMIYORDU

"Kamuoyunda farklı şeyler yazılıyor neden oynamıyor diye" ifadelerini kullanan İstanbul temsilcinin başkanı, "Uzun zamandır beliyle ilgili problemi var. Kulüp doktorları da takip ediyordu. Onun için kısa kısa Emre Hoca şans verdi. Tam kendini bulmuşken, artık ameliyat aşamasına geldi. Kendisi bel ameliyatı olacak. Cumartesi ameliyat oluyor. Dün son karar verildi. Teknik direktörümüz, kulüp yönetimi ve oyuncu arkadaşları Mesut'la inanılmaz bir diyalog yakalamış durumdayım. Ben Mesut'un 3 ay sonra futbola döneceğini ve çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Mesut'un futbolunu, kalitesini konuşabilir miyiz, yaptığı işler ortada" diye konuştu.

34 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.