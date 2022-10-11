Başantrenör Giovanni Guidetti: 'En iyi performansımızı ortaya koyamadık'

A Milli Kadın Voleybol takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde kaybedilen ABD mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu. Guidetti, "Şu ana kadarki en iyi maçlarını oynadılar. Biz en iyi performansımızı ortaya koyamadık. Rakibimizi karşılamakta, atak yapmakta ve bloklarda zorlandık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 22:58
Başantrenör Giovanni Guidetti: 'En iyi performansımızı ortaya koyamadık'
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, ABD karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

Giovanni Guidetti ABD'nin iyi oynadığını vurgulayarak, "Şu ana kadarki en iyi maçlarını oynadılar. Biz en iyi performansımızı ortaya koyamadık. Rakibimizi karşılamakta, atak yapmakta ve bloklarda zorlandık. Bunlar da fark yarattı" değerlendirmesini yaptı.

Organizasyon hakkındaki görüşleri sorulan Guidetti, "Organizasyonda şikayet edecek bir şeyimiz yok. Her zamanki gibi yakın olduğumuzu gösterdik ama yeterince yakın değildik. İyi olduğumuz ve yeterince iyi olmadığımız şeyler üzerinde düşünmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.


FIVB Dünya Şampiyonası giovanni guidetti filenin sultanları ABD A Milli Kadın Voleybol Takımı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler