Başbakan duyurdu: Kosova'dan Türkiye maçı öncesi tarihi karar!

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle devirmişti. Finale adını yazdıran ay-yıldızlıların rakibi Kosova oldu.

Kosova ise 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Slovakya ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Finalde Türkiye'yi konuk edecek Kosova'da başbakan Albin Kurti'den çarpıcı bir hamle geldi.

Albin Kurti

NTV Spor'da yer alan habere göre Kurti, Kosova'nın Dünya Kupası'na katılması durumunda futbolculara 1 milyon Euro prim dağıtacaklarını açıkladı.

Kurti daha önce Slovakya maçının kazanılması durumunda da 500 bin Euro prim sözü vermişti.

24 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırmak isteyen A Milli Takım, 31 Mart Salı günü tarihinde hiç Dünya Kupası'na gidemeyen Kosova'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.