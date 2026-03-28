Başbakan duyurdu: Kosova'dan Türkiye maçı öncesi tarihi karar!

28.03.2026 11:14:00
Romanya'yı tek golle geçen A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova ile karşılaşacak. Kosova'da başbakan Albin Kurti, Dünya Kupası'na katılmaları halinde futbolculara 1 milyon Euro prim dağıtacaklarını açıkladı.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle devirmişti. Finale adını yazdıran ay-yıldızlıların rakibi Kosova oldu.

Kosova ise 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Slovakya ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Finalde Türkiye'yi konuk edecek Kosova'da başbakan Albin Kurti'den çarpıcı bir hamle geldi.

NTV Spor'da yer alan habere göre Kurti, Kosova'nın Dünya Kupası'na katılması durumunda futbolculara 1 milyon Euro prim dağıtacaklarını açıkladı. 

Kurti daha önce Slovakya maçının kazanılması durumunda da 500 bin Euro prim sözü vermişti.

24 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırmak isteyen A Milli Takım, 31 Mart Salı günü tarihinde hiç Dünya Kupası'na gidemeyen Kosova'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Vedat Muriqi'ten Türkiye maçı için açıklama: 'Çok çetin ve çekişmeli olacak' A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi Kosova'nın golcüsü Vedat Muriqi, açıklamalarda bulundu.
Slovenya 10 kişi kaldı: Kosova Dünya Kupası play-off biletini kaptı! Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndelki 5. maçında kendi sahasında ağırladığı Slovenya'yı 2-0 mağlup etti.
Kosova deplasmanda İsveç'i yıktı! Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İsveç'i 1-0 mağlup etti.