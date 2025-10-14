Kosova deplasmanda İsveç'i yıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.10.2025 09:30:00
Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İsveç'i 1-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maç haftasında Kosova, deplasmanda İsveç'e konuk oldu.

Nyna Ullevi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kosova, 1-0 kazandı.

Kosova'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Fisnik Asllani attı.

RASHICA FORMA GİYMEDİ 

Kosova'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Milot Rashica, oyuna dahil olmadı.

Bu sonuçla birlikte dört maçta 1 puan toplayan İsveç'in 2026 Dünya Kupası'na elemelerden katılma ihtimali mucizelere kaldı. Ancak Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitiren İsveç'in Dünya Kupası'na katılmak için play-off hakkı bulunuyor.

Kosova ise puanını 7'ye çıkartarak son iki maç kala gruptaki iddiasını sürdürdü.

Grupta gelecek hafta maçlarında Kosova, Slovenya'ya konuk olacak. İsveç, İsviçre deplasmanında olacak.

