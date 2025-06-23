Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada PFDK Başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı’nı atandı. Peki, Başbuğ Pınarbaşı kimdir? PFDK'nın yeni başkanı Başbuğ Pınarbaşı kaç yaşında, nereli?

BAŞBUĞ PINARBAŞI KİMDİR?

Başbuğ Pınarbaşı, 1973 yılında Ankara’da doğdu. 1990 yılında lise eğitimini Kayseri Lisesinde tamamladı.

BAŞBUĞ PINARBAŞI'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Pınarbaşı, 1991 yılında 9 Eylül Üniversitesi’nde başladığı üniversite hayatını 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak tamamladı. 2004 yılında Şişli Belediye Başkan adaylığı, 2004-2008 Yılları arasında Şişli İlçe Başkanlığı, 2011 MHP İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur. Başbuğ Pınarbaşı, daha önce TFF bünyesindeki Uyuşmazlık Çözüm Kurulu gibi çeşitli yapılarda görev aldı.

BAŞBUĞ PINARBAŞI EVLİ Mİ?

Pınarbaşı evli ve 2 çocuk sahibidir.



