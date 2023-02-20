Basel-Trabzonspor maçı şifresiz yayımlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının yayımlanacağı TV8’de, hafta boyunca reklam gelirleri depremzedeler için bağışlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 18:50
Basel-Trabzonspor maçı şifresiz yayımlanacak
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Bu hafta EXXEN’de yayınlanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool - Real Madrid ve Leipzig - Manchester City maçlarının yanı sıra; UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Basel deplasmanına çıkacak olan temsilcimiz Trabzonspor’un maçı TV8’de yayınlanacak.

Ayrıca kanalın hafta boyunca elde edeceği reklam gelirleri, depremzedeler için bağışlanacak. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili, “Hafta sonu boyunca TV8 kanalımızın elde edeceği reklam gelirinin tamamı depremzede vatandaşlarımız için bağışlanacaktır” paylaşımında bulundu.

Yayımlanacak olan maçlar şöyle:

SALI

23.00 Liverpool - Real Madrid

ÇARŞAMBA

23.00 Leipzig - Manchester City

PERŞEMBE

23.00 Basel - Trabzonspor


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