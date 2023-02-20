Basel-Trabzonspor maçı şifresiz yayımlanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının yayımlanacağı TV8’de, hafta boyunca reklam gelirleri depremzedeler için bağışlanacak.
Bu hafta EXXEN’de yayınlanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool - Real Madrid ve Leipzig - Manchester City maçlarının yanı sıra; UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Basel deplasmanına çıkacak olan temsilcimiz Trabzonspor’un maçı TV8’de yayınlanacak.
Ayrıca kanalın hafta boyunca elde edeceği reklam gelirleri, depremzedeler için bağışlanacak. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili, “Hafta sonu boyunca TV8 kanalımızın elde edeceği reklam gelirinin tamamı depremzede vatandaşlarımız için bağışlanacaktır” paylaşımında bulundu.
Yayımlanacak olan maçlar şöyle:
SALI
23.00 Liverpool - Real Madrid
ÇARŞAMBA
23.00 Leipzig - Manchester City
PERŞEMBE
23.00 Basel - Trabzonspor
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversite hocasını ağlatan video
- Fransız deprem bilimci açıkladı
- Deprem felaketinde can kaybı arttı!
- AB'den İsmailağa derneğine hibe
- Celal Şengör İstanbul depremi için net konuştu
- AKP’li müteahhit Özkan, spor salonu için kolonlar kesti
- 'Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü'
- Depremi yıkımsız atlatan ilçeyle ilgili açıklama
- 'Erdoğan'ın yenilme olasılığı var'
- Murat Boz'dan Diyanet'in fetvasına sert tepki