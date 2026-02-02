Bask derbisinde puanlar paylaşıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.02.2026 10:02:00
Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Sociedad, 37. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

REAL SOCIEDAD 10 KİŞİ KALDI

Sociedad, 83. dakikada Brais Mendez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Athletic Bilbao, 88. dakikada Inigo Ruis de Galarreta'nın golüyle eşitliği sağladı.

SOCIEDAD YENİLMİYOR, BILBAO KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından Sociedad 28, Athletic Bilbao ise 25 puana yükseldi.

Sociedad'ın yenilmezlik serisi 6 maça çıktı. Athletic Bilbao'nun ligdeki galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

Real Sociedad, gelecek hafta sahasında Elche'yi konuk edecek. Athletic Bilbao ise Levante'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #la liga #real sociedad #Athletic Bilbao

