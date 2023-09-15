Başkan açıkladı: Kayserispor transfer yasağını kaldırdı
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer tahtasının açıldığını duyurdu.
Transfer yasağı bulunan Kayserispor'da müjdeli haber başkan Ali Çamlı'dan geldi.
Ali Çamlı, kulübün sosyal medya hesabından transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.
Çamlı açıklamasında, "Transfer tahtamız açıldı. Her şey Kayserispor için, hayırlı ve uğurlu olsun. Yola devam. Kayserispor'u ayağa kaldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
??? Başkanımız Sayın Ali Çamlı’dan taraftarlarımıza mesaj var. ??#KYSR | #MondihomeKayserispor pic.twitter.com/2Fg2ObknBA— Mondihome Kayserispor (@KayserisporFK) September 15, 2023
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