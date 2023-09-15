Başkan açıkladı: Kayserispor transfer yasağını kaldırdı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:23

Güncelleme: 15.09.2023 - 14:25

Transfer yasağı bulunan Kayserispor'da müjdeli haber başkan Ali Çamlı'dan geldi.

Ali Çamlı, kulübün sosyal medya hesabından transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Çamlı açıklamasında, "Transfer tahtamız açıldı. Her şey Kayserispor için, hayırlı ve uğurlu olsun. Yola devam. Kayserispor'u ayağa kaldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.