Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Fenerbahçe ile uzlaşamayacak bir sorunumuz yok'

Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:25

Güncelleme: 12.09.2023 - 13:25

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor'da başkan Ali Çamlı, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

Kayserispor ile yollarını ayıran ve Başakşehir ile anlaşan teknik direktör Çağdaş Atan hakkında konuşan Ali Çamlı, "Asolan camialardır. Çağdaş Hoca'ya kırgınlığım yok. Keşke Başakşehir'le görüşmeye gitmeden önce haber etseydi. Çağdaş Hoca için hayırlı olsun. Recep Hoca ile anlaştık, ikisi de başarılı olur. Çünkü ülkemizin genç hocalara ihtiyacı var" dedi.

"ANLAŞTIKTAN SONRA HABERİM OLDU"

Sözlerine devam eden Ali Çamlı, "Maalesef Çağdaş Hoca anlaştıktan sonra haberim oldu. Çağdaş Atan'a kırgınlığım ve dargınlığım yok. Ancak kamuoyundaki tepkilere üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Kapalı olan transfer tahtasının açılacağını açıklayan Ali Çamlı, "20 yılın biriken sorunlarını 20 günde halletmemi kimse benden beklemesin. Rabbim nasip edecek ve transfer tahtasını açacağız" diye konuştu.

"FENERBAHÇE İLE UZLAŞAMAYACAK BİR SORUNUMUZ YOK"

Çamlı, "58 tane dosyadan sadece 2 dosya kaldı; bunlardan birisi de Mame Thiam. Bu dosyanın da çözüme kavuşacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ile uzlaşamayacak bir sorunumuz yok, bizim borcumuz var ödememiz lazım. Fenerbahçe bu konuda bize süre verirse teşekkür ederiz. Bu borç ödenecek" dedi.

"ONUR BULUT DOSYASI TAHKİM'DE"

"Biz transfer tahtasını açmadan futbolcularla sözleşme imzalasak da bir önemi yok. Transfer tahtasını açtığımızda yeni transferlerimizi tanıyacağız" diyen Kayserispor Başkanı, Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut hakkında ise "Onur Bulut dosyası Tahkim'de, değerlendirme yapılacak" açıklamasını yaptı.