2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Başkan açıkladı: Serie A şampiyonunda yol ayrımı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluğunu ilan eden Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, teknik direktör Luciano Spalletti'nin takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Laurentiis, "O özgür bir adam. Beni görmeye geldi ve bana her şeyini verdiğini söyledi. 1 yıl daha sözleşmesi var ancak bu yıl için izin almak istediğini belirtti" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 07:52
Başkan açıkladı: Serie A şampiyonunda yol ayrımı
Abone Ol google-news

Napoli kulübü başkanı Aurelio De Laurentiis, son günlerde Napoli'den ayrılması gündemde olan Luciano Spalletti hakkında açıklamalarda bulundu.

Luciano Spalletti

"ONA HAYIR DİYEMEDİM"

İtalyan medyasına konuşan De Laurentiis, ''O özgür bir adam. Beni görmeye geldi ve bana her şeyini verdiğini söyledi. 1 yıl daha sözleşmesi var ancak bu yıl için izin almak istediğini belirtti. Ona hayır diyemedim. Kararına saygı duyuyorum. Bana çok şey kattı, ona çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

İtalyan çalıştırıcı Napoli'yi 33 yıl aradan sonra şampiyon yapmıştı.


Luciano Spalletti Aurelio De Laurentiis napoli serie a

İlgili Haberler

Serie A'daki Türk derbisinde gülen Inter!

Serie A'daki Türk derbisinde gülen Inter!
Serie A'daki Türk derbisinde gülen yok: Sampdoria 2-2 Sasuolo

Serie A'daki Türk derbisinde gülen yok: Sampdoria 2-2 Sasuolo
Serie A'da ikincilik yarışı kızıştı!

Serie A'da ikincilik yarışı kızıştı!

En Çok Okunan Haberler