Başkan açıkladı: Serie A şampiyonunda yol ayrımı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluğunu ilan eden Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, teknik direktör Luciano Spalletti'nin takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Laurentiis, "O özgür bir adam. Beni görmeye geldi ve bana her şeyini verdiğini söyledi. 1 yıl daha sözleşmesi var ancak bu yıl için izin almak istediğini belirtti" ifadelerini kullandı.
Napoli kulübü başkanı Aurelio De Laurentiis, son günlerde Napoli'den ayrılması gündemde olan Luciano Spalletti hakkında açıklamalarda bulundu.
Luciano Spalletti
"ONA HAYIR DİYEMEDİM"
İtalyan medyasına konuşan De Laurentiis, ''O özgür bir adam. Beni görmeye geldi ve bana her şeyini verdiğini söyledi. 1 yıl daha sözleşmesi var ancak bu yıl için izin almak istediğini belirtti. Ona hayır diyemedim. Kararına saygı duyuyorum. Bana çok şey kattı, ona çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.
İtalyan çalıştırıcı Napoli'yi 33 yıl aradan sonra şampiyon yapmıştı.
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