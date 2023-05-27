Serie A'daki Türk derbisinde gülen yok: Sampdoria 2-2 Sasuolo

Yayınlanma: 27.05.2023 - 09:11

Güncelleme: 27.05.2023 - 09:11

İtalya Serie A'nın 37. haftasında ligden düşmesi daha önceden kesinleşen Sampdoria, sahasında Sassuolo'yu konuk etti.

Renzo Barbera'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Sampdoria 8. dakikada Gabbiadini'nin golüyle öne geçerken 9'da Berardi ve 11'de Matheus Henrique'yle ilk yarı 2-1'lik Sassuolo üstünlüğüyle sona erdi.

EMİRHAN FORMA GİYDİ

İkinci yarıda farkı açmak isteyen Sassuolo'ya 78'de Erlic'in kendi kalesine attığı gol engel oldu ve maç 2-2 sona erdi.

Sampdoria'da Emirhan İlkhan 61'de oyuna girdi, Sassuolo'da Mert Müldür maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Sassuolo 45 puana yükselirken sonuncu Sampdoria ise 19 puana çıktı.