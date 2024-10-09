Başkan açıkladı: Zenit ile Fenerbahçe arasında sürpriz görüşme!

Rusya Premier Ligi ekibi Zenit, Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapmak için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Başkan açıkladı: Zenit ile Fenerbahçe arasında sürpriz görüşme!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 14:28

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit St. Petersburg, Fenerbahçe ile kasım ayında bir dostluk maçı yapmak için görüşmeler yürütüyor.

Rus kulübünün yönetim kurulu başkanı Aleksandr Medvedev, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada kasım ayında milli takımların uluslararası maçları için vereceği arada bu karşılaşmanın oynanmasının planlandığını ifade etti.

"DOSTLUK MAÇI İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

Medvedev, "Kasım ayında Fenerbahçe ile deplasmanda dostluk maçı için görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Rusya Premier Ligi’nin 11'inci haftasının ardından Zenit, ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile Zenit, 2023 yılında iki hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.


Etiketler: #zenit #fenerbahçe #Dostluk Maçı

İlgili Haberler

Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye müjde!

Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye müjde!
Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'da sakatlık!

Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'da sakatlık!
Leonardo Bonucci'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho sözleri: 'Umarım bu yıl...'

Leonardo Bonucci'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho sözleri: 'Umarım bu yıl...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler