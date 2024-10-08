Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye müjde!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün bireysel antrenmanlara başladığı öğrenildi.

Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye müjde!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 16:21

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, bireysel çalışmalara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçta sol arka adalesinden sakatlananan milli futbolcuda kanama ve ödem tespit edilmişti.

SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ MÜJDE

28 yaşındaki defans oyuncusu tedavisinin ardından sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, ligin 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.


Etiketler: #Çağlar Söyüncü #fenerbahçe #antrenman

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