Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'da sakatlık!

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Manchester United'da İngiliz savunmacı Harry Maguire sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'da sakatlık!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 15:58

Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire, sakatlandı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İngiliz savunma oyuncusu, "Hafta sonunda bir sakatlık yaşadım ve bu nedenle hayal kırıklığına uğradım. Birkaç hafta sahalardan uzak kalacağım ama daha güçlü bir şekilde geri döneceğim" dedi.

Manchester United'da bu sezon 9 maçta süre bulan 31 yaşındaki savunma oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAKLAR

Manchester United, milli ara sonrası ligde Brentford ile karşı karşıya gelecek.

İngiliz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ise 24 Ekim'de temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.


Etiketler: #Harry Maguire #fenerbahçe #sakatlık #manchester united

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