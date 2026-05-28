Başkan adayı Yıldırım, Kosovalı forvetle anlaştı: Golcüsü Muric

Fenerbahçe'de yaklaşan olağanüstü seçim öncesi başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın göreve gelmesi halinde transfer edeceği ilk forvet belli oldu: Vedat Muriç...

Yıldırım, İspanya Ligi’nde Mallorca forması giyen SarıLacivertlilerin eski golcüsüyle her konuda anlaştı. Kosovalı santrfor bu sezon 37 maçta 23 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Mallorca’nın küme düşmesinin ardından İspanyol kulübünün, 32 yaşındaki golcünün sözleşmesi devam etmesine rağmen bonservis konusunda sorun yaratmayacağı ve Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe ile yapılan ön protokolün devreye gireceği öğrenildi. Muriç de başka kulüplerden teklifler almasına rağmen Sarı-Lacivertlilere gelmeye “Evet” dedi.